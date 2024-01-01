500 Arabistan riyalinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile SAR → SHP çevirin

500 sar
104,53 shp

1,000SR SAR = 0,2091£ SHP

10:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → SHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20910,2134
Düşük0,20490,2049
Ortalama0,20700,2092
Değişim-0.03%-1.63%
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1 SAR → SHP istatistikleri

SAR → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2091, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2070 oldu. SAR → SHP kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

SAR → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2134, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2092 oldu. SAR → SHP kurundaki değişiklik -1.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,742278,91,3880,92457,9631,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,353201,00210,66641,7741,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Saint Helena Poundu
1 SAR0,20906 SHP
5 SAR1,04528 SHP
10 SAR2,09055 SHP
20 SAR4,18110 SHP
50 SAR10,45275 SHP
100 SAR20,90550 SHP
250 SAR52,26375 SHP
500 SAR104,52750 SHP
1000 SAR209,05500 SHP
2000 SAR418,11000 SHP
5000 SAR1.045,27500 SHP
10000 SAR2.090,55000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Arabistan Riyali
1 SHP4,78342 SAR
5 SHP23,91710 SAR
10 SHP47,83420 SAR
20 SHP95,66840 SAR
50 SHP239,17100 SAR
100 SHP478,34200 SAR
250 SHP1.195,85500 SAR
500 SHP2.391,71000 SAR
1000 SHP4.783,42000 SAR
2000 SHP9.566,84000 SAR
5000 SHP23.917,10000 SAR
10000 SHP47.834,20000 SAR