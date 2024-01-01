Saint Helena poundundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile SHP → CVE çevirin

1.000 shp
129.522,00 cve

1.00000 SHP = 129.52200 CVE

20:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550651.07789.39811.450771.651460.94774518.3668
1 GBP1.169511.25955104.5511.696681.931381.1083921.48
1 USD0.92850.793934183.00661.347051.533390.8817.0537
1 INR0.01118590.009564710.012047210.01622820.01847310.01060160.20545

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Saint Helena poundundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

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SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Cape Verde Escudosu
1 SHP129.52200 CVE
5 SHP647.61000 CVE
10 SHP1295.22000 CVE
20 SHP2590.44000 CVE
50 SHP6476.10000 CVE
100 SHP12952.20000 CVE
250 SHP32380.50000 CVE
500 SHP64761.00000 CVE
1000 SHP129522.00000 CVE
2000 SHP259044.00000 CVE
5000 SHP647610.00000 CVE
10000 SHP1295220.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Saint Helena Poundu
1 CVE0.00772 SHP
5 CVE0.03860 SHP
10 CVE0.07721 SHP
20 CVE0.15441 SHP
50 CVE0.38603 SHP
100 CVE0.77207 SHP
250 CVE1.93017 SHP
500 CVE3.86034 SHP
1000 CVE7.72069 SHP
2000 CVE15.44138 SHP
5000 CVE38.60345 SHP
10000 CVE77.20690 SHP