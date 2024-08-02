20 Singapur dolarından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile SGD → PEN çevirin

20 sgd
56,42 pen

1,000S$ SGD = 2,821S/. PEN

20:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,82122,8354
Düşük2,76472,7305
Ortalama2,79322,7866
Değişim0.48%2.24%
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1 SGD → PEN istatistikleri

SGD → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8212, en düşük 2,7647 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7932 oldu. SGD → PEN kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

SGD → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8354, en düşük 2,7305 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7866 oldu. SGD → PEN kurundaki değişiklik 2.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,8057,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.671,811,6730,85291,4197,8214,9
1 AUD0,65210.5600,59810,50954,6294,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Peru Nuevo Solü
1 SGD2,82122 PEN
5 SGD14,10610 PEN
10 SGD28,21220 PEN
20 SGD56,42440 PEN
50 SGD141,06100 PEN
100 SGD282,12200 PEN
250 SGD705,30500 PEN
500 SGD1.410,61000 PEN
1000 SGD2.821,22000 PEN
2000 SGD5.642,44000 PEN
5000 SGD14.106,10000 PEN
10000 SGD28.212,20000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Singapur Doları
1 PEN0,35446 SGD
5 PEN1,77228 SGD
10 PEN3,54456 SGD
20 PEN7,08912 SGD
50 PEN17,72280 SGD
100 PEN35,44560 SGD
250 PEN88,61400 SGD
500 PEN177,22800 SGD
1000 PEN354,45600 SGD
2000 PEN708,91200 SGD
5000 PEN1.772,28000 SGD
10000 PEN3.544,56000 SGD