250 Singapur dolarından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile SGD → GTQ çevirin

250 sgd
1.460,29 gtq

1,000S$ SGD = 5,841Q GTQ

19:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GTQ çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,84125,8412
Düşük5,73955,7158
Ortalama5,77125,7553
Değişim1.77%1.38%
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1 SGD → GTQ istatistikleri

SGD → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,8412, en düşük 5,7395 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,7712 oldu. SGD → GTQ kurundaki değişiklik 1.77 değerindeydi.

SGD → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,8412, en düşük 5,7158 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,7553 oldu. SGD → GTQ kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7897,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4277,8234,901
1 AUD0,65210.555,10,59710,50954,5934,6712,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Guatemala Quetzalı
1 SGD5,84115 GTQ
5 SGD29,20575 GTQ
10 SGD58,41150 GTQ
20 SGD116,82300 GTQ
50 SGD292,05750 GTQ
100 SGD584,11500 GTQ
250 SGD1.460,28750 GTQ
500 SGD2.920,57500 GTQ
1000 SGD5.841,15000 GTQ
2000 SGD11.682,30000 GTQ
5000 SGD29.205,75000 GTQ
10000 SGD58.411,50000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Singapur Doları
1 GTQ0,17120 SGD
5 GTQ0,85600 SGD
10 GTQ1,71199 SGD
20 GTQ3,42398 SGD
50 GTQ8,55995 SGD
100 GTQ17,11990 SGD
250 GTQ42,79975 SGD
500 GTQ85,59950 SGD
1000 GTQ171,19900 SGD
2000 GTQ342,39800 SGD
5000 GTQ855,99500 SGD
10000 GTQ1.711,99000 SGD