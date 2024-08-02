250 Singapur dolarından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → DOP çevirin

250 sgd
11.207,07 dop

1,000S$ SGD = 44,83$ DOP

18:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → DOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek44,828344,8283
Düşük43,650842,9273
Ortalama44,013543,7306
Değişim2.70%4.16%
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1 SGD → DOP istatistikleri

SGD → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 44,8283, en düşük 43,6508 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44,0135 oldu. SGD → DOP kurundaki değişiklik 2.70 değerindeydi.

SGD → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 44,8283, en düşük 42,9273 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,7306 oldu. SGD → DOP kurundaki değişiklik 4.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7927,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.682,311,6750,85291,4597,8254,903
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6114,6722,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Dominik Pesosu
1 SGD44,82830 DOP
5 SGD224,14150 DOP
10 SGD448,28300 DOP
20 SGD896,56600 DOP
50 SGD2.241,41500 DOP
100 SGD4.482,83000 DOP
250 SGD11.207,07500 DOP
500 SGD22.414,15000 DOP
1000 SGD44.828,30000 DOP
2000 SGD89.656,60000 DOP
5000 SGD224.141,50000 DOP
10000 SGD448.283,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Singapur Doları
1 DOP0,02231 SGD
5 DOP0,11154 SGD
10 DOP0,22307 SGD
20 DOP0,44615 SGD
50 DOP1,11537 SGD
100 DOP2,23073 SGD
250 DOP5,57682 SGD
500 DOP11,15365 SGD
1000 DOP22,30730 SGD
2000 DOP44,61460 SGD
5000 DOP111,53650 SGD
10000 DOP223,07300 SGD