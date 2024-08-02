1 Singapur dolarından Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → DOP çevirin

1 sgd
44,82 dop

1,000S$ SGD = 44,82$ DOP

18:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → DOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek44,824944,8249
Düşük43,650842,9273
Ortalama44,013443,7305
Değişim2.69%4.16%
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1 SGD → DOP istatistikleri

SGD → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 44,8249, en düşük 43,6508 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44,0134 oldu. SGD → DOP kurundaki değişiklik 2.69 değerindeydi.

SGD → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 44,8249, en düşük 42,9273 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,7305 oldu. SGD → DOP kurundaki değişiklik 4.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7897,1724,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.681,511,6750,85291,4527,8284,903
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,614,6742,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Dominik Pesosu
1 SGD44,82490 DOP
5 SGD224,12450 DOP
10 SGD448,24900 DOP
20 SGD896,49800 DOP
50 SGD2.241,24500 DOP
100 SGD4.482,49000 DOP
250 SGD11.206,22500 DOP
500 SGD22.412,45000 DOP
1000 SGD44.824,90000 DOP
2000 SGD89.649,80000 DOP
5000 SGD224.124,50000 DOP
10000 SGD448.249,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Singapur Doları
1 DOP0,02231 SGD
5 DOP0,11154 SGD
10 DOP0,22309 SGD
20 DOP0,44618 SGD
50 DOP1,11545 SGD
100 DOP2,23090 SGD
250 DOP5,57725 SGD
500 DOP11,15450 SGD
1000 DOP22,30900 SGD
2000 DOP44,61800 SGD
5000 DOP111,54500 SGD
10000 DOP223,09000 SGD