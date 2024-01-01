10 bin İsveç kronundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile SEK → MDL çevirin

10.000 sek
16.713,80 mdl

1,000kr SEK = 1,671L MDL

16:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MDL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,70151,7023
Düşük1,63201,6224
Ortalama1,66511,6664
Değişim-1.51%2.39%
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1 SEK → MDL istatistikleri

SEK → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7015, en düşük 1,6320 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6651 oldu. SEK → MDL kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

SEK → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7023, en düşük 1,6224 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6664 oldu. SEK → MDL kurundaki değişiklik 2.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95183,7951,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,94991,4331,5124,289
1 GBP1,2791,17318,75114,011107,2111,7725,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Moldova Leyi
1 SEK1,67138 MDL
5 SEK8,35690 MDL
10 SEK16,71380 MDL
20 SEK33,42760 MDL
50 SEK83,56900 MDL
100 SEK167,13800 MDL
250 SEK417,84500 MDL
500 SEK835,69000 MDL
1000 SEK1.671,38000 MDL
2000 SEK3.342,76000 MDL
5000 SEK8.356,90000 MDL
10000 SEK16.713,80000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / İsveç Kronu
1 MDL0,59831 SEK
5 MDL2,99154 SEK
10 MDL5,98308 SEK
20 MDL11,96616 SEK
50 MDL29,91540 SEK
100 MDL59,83080 SEK
250 MDL149,57700 SEK
500 MDL299,15400 SEK
1000 MDL598,30800 SEK
2000 MDL1.196,61600 SEK
5000 MDL2.991,54000 SEK
10000 MDL5.983,08000 SEK