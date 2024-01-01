100 Moldova leyinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile MDL → SEK çevirin

100 mdl
60,80 sek

1,000L MDL = 0,6080kr SEK

16:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → SEK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,61280,6164
Düşük0,58770,5874
Ortalama0,60060,6004
Değişim2.39%-0.77%
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1 MDL → SEK istatistikleri

MDL → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6128, en düşük 0,5877 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6006 oldu. MDL → SEK kurundaki değişiklik 2.39 değerindeydi.

MDL → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6164, en düşük 0,5874 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6004 oldu. MDL → SEK kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2261,3861,53683,7631,6791,337
1 GBP1,275123,2451,7671,959106,8272,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15511,10960,4551,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / İsveç Kronu
1 MDL0,60803 SEK
5 MDL3,04016 SEK
10 MDL6,08031 SEK
20 MDL12,16062 SEK
50 MDL30,40155 SEK
100 MDL60,80310 SEK
250 MDL152,00775 SEK
500 MDL304,01550 SEK
1000 MDL608,03100 SEK
2000 MDL1.216,06200 SEK
5000 MDL3.040,15500 SEK
10000 MDL6.080,31000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Moldova Leyi
1 SEK1,64465 MDL
5 SEK8,22325 MDL
10 SEK16,44650 MDL
20 SEK32,89300 MDL
50 SEK82,23250 MDL
100 SEK164,46500 MDL
250 SEK411,16250 MDL
500 SEK822,32500 MDL
1000 SEK1.644,65000 MDL
2000 SEK3.289,30000 MDL
5000 SEK8.223,25000 MDL
10000 SEK16.446,50000 MDL