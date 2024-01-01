500 Seyşeller rupisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile SCR → JOD çevirin

500 scr
23,867 jod

1,000₨ SCR = 0,04773JD JOD

13:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05300,0530
Düşük0,04740,0474
Ortalama0,05060,0512
Değişim-6.92%-8.50%
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1 SCR → JOD istatistikleri

SCR → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0530, en düşük 0,0474 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0506 oldu. SCR → JOD kurundaki değişiklik -6.92 değerindeydi.

SCR → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0530, en düşük 0,0474 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0512 oldu. SCR → JOD kurundaki değişiklik -8.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2321,5091,6680,94120,698
1 GBP1,17711,281107,3451,7751,9631,10724,354
1 USD0,9180,78183,7681,3851,5320,86419,005
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Ürdün Dinarı
1 SCR0,04773 JOD
5 SCR0,23867 JOD
10 SCR0,47734 JOD
20 SCR0,95467 JOD
50 SCR2,38669 JOD
100 SCR4,77337 JOD
250 SCR11,93343 JOD
500 SCR23,86685 JOD
1000 SCR47,73370 JOD
2000 SCR95,46740 JOD
5000 SCR238,66850 JOD
10000 SCR477,33700 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Seyşeller Rupisi
1 JOD20,94960 SCR
5 JOD104,74800 SCR
10 JOD209,49600 SCR
20 JOD418,99200 SCR
50 JOD1.047,48000 SCR
100 JOD2.094,96000 SCR
250 JOD5.237,40000 SCR
500 JOD10.474,80000 SCR
1000 JOD20.949,60000 SCR
2000 JOD41.899,20000 SCR
5000 JOD104.748,00000 SCR
10000 JOD209.496,00000 SCR