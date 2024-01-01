250 Seyşeller rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SCR → JEP çevirin

250 scr
13,01 jep

1,000₨ SCR = 0,05203£ JEP

13:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05820,0598
Düşük0,05150,0515
Ortalama0,05540,0567
Değişim-7.89%-10.89%
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1 SCR → JEP istatistikleri

SCR → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0582, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0554 oldu. SCR → JEP kurundaki değişiklik -7.89 değerindeydi.

SCR → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0598, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0567 oldu. SCR → JEP kurundaki değişiklik -10.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2591,5091,6680,94120,713
1 GBP1,17711,282107,3741,7751,9631,10824,371
1 USD0,9180,78183,7581,3851,5310,86419,011
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Jersey poundu
1 SCR0,05203 JEP
5 SCR0,26016 JEP
10 SCR0,52031 JEP
20 SCR1,04062 JEP
50 SCR2,60156 JEP
100 SCR5,20312 JEP
250 SCR13,00780 JEP
500 SCR26,01560 JEP
1000 SCR52,03120 JEP
2000 SCR104,06240 JEP
5000 SCR260,15600 JEP
10000 SCR520,31200 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Seyşeller Rupisi
1 JEP19,21920 SCR
5 JEP96,09600 SCR
10 JEP192,19200 SCR
20 JEP384,38400 SCR
50 JEP960,96000 SCR
100 JEP1.921,92000 SCR
250 JEP4.804,80000 SCR
500 JEP9.609,60000 SCR
1000 JEP19.219,20000 SCR
2000 JEP38.438,40000 SCR
5000 JEP96.096,00000 SCR
10000 JEP192.192,00000 SCR