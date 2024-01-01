Seyşeller rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → FJD çevirin

1.000 scr
164,34 fjd

1.00000 SCR = 0.16434 FJD

20:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.076989.38111.450961.651560.94757518.3567
1 GBP1.1697411.25965104.5491.697191.931831.1084221.4719
1 USD0.92860.793871182.99851.347351.533620.8799517.0459
1 INR0.0111880.009564890.012048410.01623340.01847770.0106020.205376

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Fiji Doları
1 SCR0.16434 FJD
5 SCR0.82169 FJD
10 SCR1.64338 FJD
20 SCR3.28676 FJD
50 SCR8.21690 FJD
100 SCR16.43380 FJD
250 SCR41.08450 FJD
500 SCR82.16900 FJD
1000 SCR164.33800 FJD
2000 SCR328.67600 FJD
5000 SCR821.69000 FJD
10000 SCR1643.38000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Seyşeller Rupisi
1 FJD6.08501 SCR
5 FJD30.42505 SCR
10 FJD60.85010 SCR
20 FJD121.70020 SCR
50 FJD304.25050 SCR
100 FJD608.50100 SCR
250 FJD1521.25250 SCR
500 FJD3042.50500 SCR
1000 FJD6085.01000 SCR
2000 FJD12170.02000 SCR
5000 FJD30425.05000 SCR
10000 FJD60850.10000 SCR