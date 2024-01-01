5 Fiji dolarından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile FJD → SCR çevirin

1,000FJ$ FJD = 6,106₨ SCR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 FJD → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,42256,7015
Düşük5,85215,8521
Ortalama6,09516,1714
Değişim-3.66%-4.43%
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1 FJD → SCR istatistikleri

FJD → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,4225, en düşük 5,8521 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,0951 oldu. FJD → SCR kurundaki değişiklik -3.66 değerindeydi.

FJD → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,7015, en düşük 5,8521 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,1714 oldu. FJD → SCR kurundaki değişiklik -4.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Seyşeller Rupisi
1 FJD6,10563 SCR
5 FJD30,52815 SCR
10 FJD61,05630 SCR
20 FJD122,11260 SCR
50 FJD305,28150 SCR
100 FJD610,56300 SCR
250 FJD1.526,40750 SCR
500 FJD3.052,81500 SCR
1000 FJD6.105,63000 SCR
2000 FJD12.211,26000 SCR
5000 FJD30.528,15000 SCR
10000 FJD61.056,30000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Fiji Doları
1 SCR0,16378 FJD
5 SCR0,81892 FJD
10 SCR1,63783 FJD
20 SCR3,27566 FJD
50 SCR8,18915 FJD
100 SCR16,37830 FJD
250 SCR40,94575 FJD
500 SCR81,89150 FJD
1000 SCR163,78300 FJD
2000 SCR327,56600 FJD
5000 SCR818,91500 FJD
10000 SCR1.637,83000 FJD