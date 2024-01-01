250 Seyşeller rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → FJD çevirin

250 scr
41,71 fjd

1,000₨ SCR = 0,1668FJ$ FJD

13:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17060,1706
Düşük0,14980,1498
Ortalama0,16180,1632
Değişim3.38%0.43%
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1 SCR → FJD istatistikleri

SCR → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1706, en düşük 0,1498 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1618 oldu. SCR → FJD kurundaki değişiklik 3.38 değerindeydi.

SCR → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1706, en düşük 0,1498 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1632 oldu. SCR → FJD kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2261,5081,6660,94320,653
1 GBP1,17711,282107,341,7751,961,1124,301
1 USD0,9180,78183,7521,3851,530,86618,96
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Fiji Doları
1 SCR0,16682 FJD
5 SCR0,83411 FJD
10 SCR1,66822 FJD
20 SCR3,33644 FJD
50 SCR8,34110 FJD
100 SCR16,68220 FJD
250 SCR41,70550 FJD
500 SCR83,41100 FJD
1000 SCR166,82200 FJD
2000 SCR333,64400 FJD
5000 SCR834,11000 FJD
10000 SCR1.668,22000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Seyşeller Rupisi
1 FJD5,99441 SCR
5 FJD29,97205 SCR
10 FJD59,94410 SCR
20 FJD119,88820 SCR
50 FJD299,72050 SCR
100 FJD599,44100 SCR
250 FJD1.498,60250 SCR
500 FJD2.997,20500 SCR
1000 FJD5.994,41000 SCR
2000 FJD11.988,82000 SCR
5000 FJD29.972,05000 SCR
10000 FJD59.944,10000 SCR