100 Seyşeller rupisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → FJD çevirin

100 scr
16,65 fjd

1,000₨ SCR = 0,1665FJ$ FJD

13:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17060,1706
Düşük0,14980,1498
Ortalama0,16180,1632
Değişim3.20%0.25%
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1 SCR → FJD istatistikleri

SCR → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1706, en düşük 0,1498 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1618 oldu. SCR → FJD kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

SCR → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1706, en düşük 0,1498 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1632 oldu. SCR → FJD kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2271,5081,6670,94320,672
1 GBP1,17611,281107,2911,7741,961,10924,311
1 USD0,9180,781183,7521,3851,530,86618,978
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Fiji Doları
1 SCR0,16652 FJD
5 SCR0,83262 FJD
10 SCR1,66524 FJD
20 SCR3,33048 FJD
50 SCR8,32620 FJD
100 SCR16,65240 FJD
250 SCR41,63100 FJD
500 SCR83,26200 FJD
1000 SCR166,52400 FJD
2000 SCR333,04800 FJD
5000 SCR832,62000 FJD
10000 SCR1.665,24000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Seyşeller Rupisi
1 FJD6,00514 SCR
5 FJD30,02570 SCR
10 FJD60,05140 SCR
20 FJD120,10280 SCR
50 FJD300,25700 SCR
100 FJD600,51400 SCR
250 FJD1.501,28500 SCR
500 FJD3.002,57000 SCR
1000 FJD6.005,14000 SCR
2000 FJD12.010,28000 SCR
5000 FJD30.025,70000 SCR
10000 FJD60.051,40000 SCR