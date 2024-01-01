10 bin Solomon Adaları dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile SBD → TRY çevirin

10.000 sbd
40.011,80 try

1,000SI$ SBD = 4,001TL TRY

12:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SBD → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SBD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,03174,0317
Düşük3,92603,8338
Ortalama3,98383,9337
Değişim1.35%2.59%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SBD → TRY istatistikleri

SBD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,0317, en düşük 3,9260 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,9838 oldu. SBD → TRY kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

SBD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0317, en düşük 3,8338 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9337 oldu. SBD → TRY kurundaki değişiklik 2.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7061,5021,6620,94320,526
1 GBP1,17711,275106,7531,7681,9561,1124,157
1 USD0,9230,785183,7511,3871,5340,87118,952
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Türk Lirası
1 SBD4,00118 TRY
5 SBD20,00590 TRY
10 SBD40,01180 TRY
20 SBD80,02360 TRY
50 SBD200,05900 TRY
100 SBD400,11800 TRY
250 SBD1.000,29500 TRY
500 SBD2.000,59000 TRY
1000 SBD4.001,18000 TRY
2000 SBD8.002,36000 TRY
5000 SBD20.005,90000 TRY
10000 SBD40.011,80000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Solomon Adaları doları
1 TRY0,24993 SBD
5 TRY1,24964 SBD
10 TRY2,49927 SBD
20 TRY4,99854 SBD
50 TRY12,49635 SBD
100 TRY24,99270 SBD
250 TRY62,48175 SBD
500 TRY124,96350 SBD
1000 TRY249,92700 SBD
2000 TRY499,85400 SBD
5000 TRY1.249,63500 SBD
10000 TRY2.499,27000 SBD