bin Solomon Adaları dolarından Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile SBD → GEL çevirin
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|1 SBD → GEL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,3387
|0,3472
|Düşük
|0,3247
|0,3175
|Ortalama
|0,3292
|0,3331
|Değişim
|-4.06%
|0.60%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SBD → GEL istatistikleri
SBD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3387, en düşük 0,3247 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3292 oldu. SBD → GEL kurundaki değişiklik -4.06 değerindeydi.
SBD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3472, en düşük 0,3175 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3331 oldu. SBD → GEL kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Solomon Adaları dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Solomon Adaları doları
|1 GEL
|3,07787 SBD
|5 GEL
|15,38935 SBD
|10 GEL
|30,77870 SBD
|20 GEL
|61,55740 SBD
|50 GEL
|153,89350 SBD
|100 GEL
|307,78700 SBD
|250 GEL
|769,46750 SBD
|500 GEL
|1.538,93500 SBD
|1000 GEL
|3.077,87000 SBD
|2000 GEL
|6.155,74000 SBD
|5000 GEL
|15.389,35000 SBD
|10000 GEL
|30.778,70000 SBD