1 Solomon Adaları dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile SBD → GEL çevirin

1 sbd
0,32 gel

1,000SI$ SBD = 0,3249₾ GEL

11:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33870,3472
Düşük0,32470,3175
Ortalama0,32920,3331
Değişim-4.06%0.60%
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1 SBD → GEL istatistikleri

SBD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3387, en düşük 0,3247 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3292 oldu. SBD → GEL kurundaki değişiklik -4.06 değerindeydi.

SBD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3472, en düşük 0,3175 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3331 oldu. SBD → GEL kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7091,5021,6630,94320,519
1 GBP1,17711,274106,751,7681,9571,1124,148
1 USD0,9230,785183,7611,3871,5360,87118,948
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Gürcistan Larisi
1 SBD0,32490 GEL
5 SBD1,62450 GEL
10 SBD3,24900 GEL
20 SBD6,49800 GEL
50 SBD16,24500 GEL
100 SBD32,49000 GEL
250 SBD81,22500 GEL
500 SBD162,45000 GEL
1000 SBD324,90000 GEL
2000 SBD649,80000 GEL
5000 SBD1.624,50000 GEL
10000 SBD3.249,00000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Solomon Adaları doları
1 GEL3,07787 SBD
5 GEL15,38935 SBD
10 GEL30,77870 SBD
20 GEL61,55740 SBD
50 GEL153,89350 SBD
100 GEL307,78700 SBD
250 GEL769,46750 SBD
500 GEL1.538,93500 SBD
1000 GEL3.077,87000 SBD
2000 GEL6.155,74000 SBD
5000 GEL15.389,35000 SBD
10000 GEL30.778,70000 SBD