bin Gürcistan larisinden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → SBD çevirin

1.000 gel
3.078,55 sbd

1,000₾ GEL = 3,079SI$ SBD

02:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,07943,1499
Düşük2,94992,8800
Ortalama3,03393,0034
Değişim4.36%-0.57%
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1 GEL → SBD istatistikleri

GEL → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,0794, en düşük 2,9499 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,0339 oldu. GEL → SBD kurundaki değişiklik 4.36 değerindeydi.

GEL → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,1499, en düşük 2,8800 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,0034 oldu. GEL → SBD kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6241,4961,6580,9520,218
1 GBP1,18711,285107,5761,7761,9691,12724
1 USD0,9240,778183,7141,3821,5320,87718,676
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Solomon Adaları doları
1 GEL3,07855 SBD
5 GEL15,39275 SBD
10 GEL30,78550 SBD
20 GEL61,57100 SBD
50 GEL153,92750 SBD
100 GEL307,85500 SBD
250 GEL769,63750 SBD
500 GEL1.539,27500 SBD
1000 GEL3.078,55000 SBD
2000 GEL6.157,10000 SBD
5000 GEL15.392,75000 SBD
10000 GEL30.785,50000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Gürcistan Larisi
1 SBD0,32483 GEL
5 SBD1,62414 GEL
10 SBD3,24828 GEL
20 SBD6,49656 GEL
50 SBD16,24140 GEL
100 SBD32,48280 GEL
250 SBD81,20700 GEL
500 SBD162,41400 GEL
1000 SBD324,82800 GEL
2000 SBD649,65600 GEL
5000 SBD1.624,14000 GEL
10000 SBD3.248,28000 GEL