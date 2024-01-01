GEL - SBD Döviz Kuru Tablosu

Gürcistan larisi

Gürcistan larisi

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve...



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