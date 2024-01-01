Arabistan riyalinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile SAR → TRY çevirin

1.000 sar
8.194,54 try

1.00000 SAR = 8.19454 TRY

19:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0768589.38231.450571.650980.9472818.3658
1 GBP1.169811.25975104.5641.696951.931391.1081221.4852
1 USD0.92860.793808183.00351.347051.533150.8796517.0551
1 INR0.01118790.009563550.012047710.01622880.0184710.01059770.205474

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Türk Lirası
1 SAR8.19454 TRY
5 SAR40.97270 TRY
10 SAR81.94540 TRY
20 SAR163.89080 TRY
50 SAR409.72700 TRY
100 SAR819.45400 TRY
250 SAR2048.63500 TRY
500 SAR4097.27000 TRY
1000 SAR8194.54000 TRY
2000 SAR16389.08000 TRY
5000 SAR40972.70000 TRY
10000 SAR81945.40000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Arabistan Riyali
1 TRY0.12203 SAR
5 TRY0.61016 SAR
10 TRY1.22032 SAR
20 TRY2.44064 SAR
50 TRY6.10160 SAR
100 TRY12.20320 SAR
250 TRY30.50800 SAR
500 TRY61.01600 SAR
1000 TRY122.03200 SAR
2000 TRY244.06400 SAR
5000 TRY610.16000 SAR
10000 TRY1220.32000 SAR