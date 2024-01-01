Arabistan riyalinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile SAR → SZL çevirin

1.000 sar
5.055,07 szl

1.00000 SAR = 5.05507 SZL

19:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0768589.38231.450571.650980.9472818.3658
1 GBP1.169811.25975104.5641.696951.931391.1081221.4852
1 USD0.92860.793808183.00351.347051.533150.8796517.0551
1 INR0.01118790.009563550.012047710.01622880.0184710.01059770.205474

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Arabistan riyalinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Svaziland Lilangenisi
1 SAR5.05507 SZL
5 SAR25.27535 SZL
10 SAR50.55070 SZL
20 SAR101.10140 SZL
50 SAR252.75350 SZL
100 SAR505.50700 SZL
250 SAR1263.76750 SZL
500 SAR2527.53500 SZL
1000 SAR5055.07000 SZL
2000 SAR10110.14000 SZL
5000 SAR25275.35000 SZL
10000 SAR50550.70000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Arabistan Riyali
1 SZL0.19782 SAR
5 SZL0.98911 SAR
10 SZL1.97821 SAR
20 SZL3.95642 SAR
50 SZL9.89105 SAR
100 SZL19.78210 SAR
250 SZL49.45525 SAR
500 SZL98.91050 SAR
1000 SZL197.82100 SAR
2000 SZL395.64200 SAR
5000 SZL989.10500 SAR
10000 SZL1978.21000 SAR