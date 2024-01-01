Arabistan riyalinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → RSD çevirin

1.000 sar
29.014,10 rsd

1.00000 SAR = 29.01410 RSD

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183.0012278.971.347150.928655.95381.533150.793808
1 INR0.01204813.361040.01623050.01118820.6741320.01847150.00956382
1 PKR0.003584610.29752710.004829010.00332880.2005730.005495770.0028455
1 CAD0.74230861.6124207.08210.68933341.53491.138070.58925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Sırp Dinarı
1 SAR29.01410 RSD
5 SAR145.07050 RSD
10 SAR290.14100 RSD
20 SAR580.28200 RSD
50 SAR1450.70500 RSD
100 SAR2901.41000 RSD
250 SAR7253.52500 RSD
500 SAR14507.05000 RSD
1000 SAR29014.10000 RSD
2000 SAR58028.20000 RSD
5000 SAR145070.50000 RSD
10000 SAR290141.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Arabistan Riyali
1 RSD0.03447 SAR
5 RSD0.17233 SAR
10 RSD0.34466 SAR
20 RSD0.68932 SAR
50 RSD1.72330 SAR
100 RSD3.44660 SAR
250 RSD8.61650 SAR
500 RSD17.23300 SAR
1000 RSD34.46600 SAR
2000 RSD68.93200 SAR
5000 RSD172.33000 SAR
10000 RSD344.66000 SAR