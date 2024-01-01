10 Sırp dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile RSD → SAR çevirin

10 rsd
0,35 sar

1,000РСД RSD = 0,03460SR SAR

01:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03500,0350
Düşük0,03460,0342
Ortalama0,03480,0346
Değişim0.08%0.37%
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1 RSD → SAR istatistikleri

RSD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0350, en düşük 0,0346 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0348 oldu. RSD → SAR kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

RSD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0350, en düşük 0,0342 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0346 oldu. RSD → SAR kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9130,78618,2861,3881,33783,752
1 EUR1,079120,4080,84819,7321,4971,44390,373
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,428
1 GBP1,2721,17924,056123,2591,7651,701106,529

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Arabistan Riyali
1 RSD0,03460 SAR
5 RSD0,17301 SAR
10 RSD0,34603 SAR
20 RSD0,69205 SAR
50 RSD1,73013 SAR
100 RSD3,46026 SAR
250 RSD8,65065 SAR
500 RSD17,30130 SAR
1000 RSD34,60260 SAR
2000 RSD69,20520 SAR
5000 RSD173,01300 SAR
10000 RSD346,02600 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Sırp Dinarı
1 SAR28,89960 RSD
5 SAR144,49800 RSD
10 SAR288,99600 RSD
20 SAR577,99200 RSD
50 SAR1.444,98000 RSD
100 SAR2.889,96000 RSD
250 SAR7.224,90000 RSD
500 SAR14.449,80000 RSD
1000 SAR28.899,60000 RSD
2000 SAR57.799,20000 RSD
5000 SAR144.498,00000 RSD
10000 SAR288.996,00000 RSD