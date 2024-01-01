20 Arabistan riyalinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → RSD çevirin

20 sar
576,38 rsd

1,000SR SAR = 28,82РСД RSD

09:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → RSD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,923729,2198
Düşük28,540228,5402
Ortalama28,741928,8743
Değişim-0.36%-0.65%
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1 SAR → RSD istatistikleri

SAR → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,9237, en düşük 28,5402 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,7419 oldu. SAR → RSD kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

SAR → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,2198, en düşük 28,5402 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,8743 oldu. SAR → RSD kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,749278,91,3880,92457,9661,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,353200,98710,66641,7721,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Sırp Dinarı
1 SAR28,81880 RSD
5 SAR144,09400 RSD
10 SAR288,18800 RSD
20 SAR576,37600 RSD
50 SAR1.440,94000 RSD
100 SAR2.881,88000 RSD
250 SAR7.204,70000 RSD
500 SAR14.409,40000 RSD
1000 SAR28.818,80000 RSD
2000 SAR57.637,60000 RSD
5000 SAR144.094,00000 RSD
10000 SAR288.188,00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Arabistan Riyali
1 RSD0,03470 SAR
5 RSD0,17350 SAR
10 RSD0,34700 SAR
20 RSD0,69399 SAR
50 RSD1,73498 SAR
100 RSD3,46995 SAR
250 RSD8,67488 SAR
500 RSD17,34975 SAR
1000 RSD34,69950 SAR
2000 RSD69,39900 SAR
5000 RSD173,49750 SAR
10000 RSD346,99500 SAR