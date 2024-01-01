10 bin Arabistan riyalinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile SAR → NGN çevirin

10.000 sar
4.396.780 ngn

1,000SR SAR = 439,7₦ NGN

09:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek442,6340442,6340
Düşük407,1710355,8310
Ortalama424,3988403,5551
Değişim8.10%19.94%
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1 SAR → NGN istatistikleri

SAR → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 442,6340, en düşük 407,1710 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 424,3988 oldu. SAR → NGN kurundaki değişiklik 8.10 değerindeydi.

SAR → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 442,6340, en düşük 355,8310 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 403,5551 oldu. SAR → NGN kurundaki değişiklik 19.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3880,92457,9941,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,344200,95810,66641,7871,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Nijerya Nairası
1 SAR439,67800 NGN
5 SAR2.198,39000 NGN
10 SAR4.396,78000 NGN
20 SAR8.793,56000 NGN
50 SAR21.983,90000 NGN
100 SAR43.967,80000 NGN
250 SAR109.919,50000 NGN
500 SAR219.839,00000 NGN
1000 SAR439.678,00000 NGN
2000 SAR879.356,00000 NGN
5000 SAR2.198.390,00000 NGN
10000 SAR4.396.780,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Arabistan Riyali
1 NGN0,00227 SAR
5 NGN0,01137 SAR
10 NGN0,02274 SAR
20 NGN0,04549 SAR
50 NGN0,11372 SAR
100 NGN0,22744 SAR
250 NGN0,56860 SAR
500 NGN1,13720 SAR
1000 NGN2,27439 SAR
2000 NGN4,54878 SAR
5000 NGN11,37195 SAR
10000 NGN22,74390 SAR