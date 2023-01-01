20 Nijerya nairasından Arabistan riyaline
Reel döviz kuru ile NGN → SAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Nijerya Nairası
|1 SAR
|205.36600 NGN
|5 SAR
|1026.83000 NGN
|10 SAR
|2053.66000 NGN
|20 SAR
|4107.32000 NGN
|50 SAR
|10268.30000 NGN
|100 SAR
|20536.60000 NGN
|250 SAR
|51341.50000 NGN
|500 SAR
|102683.00000 NGN
|1000 SAR
|205366.00000 NGN
|2000 SAR
|410732.00000 NGN
|5000 SAR
|1026830.00000 NGN
|10000 SAR
|2053660.00000 NGN