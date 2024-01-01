Arabistan riyalinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile SAR → MRU çevirin

1.000 sar
10.661,20 mru

1.00000 SAR = 10.66120 MRU

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854831.0768589.37691.450681.650980.94724518.3652
1 GBP1.1698211.25975104.5571.697071.931391.1081121.4845
1 USD0.928650.793808182.99851.347151.533150.8796517.0546
1 INR0.01118860.009564130.012048410.0162310.01847210.01059840.205481

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Arabistan riyalinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moritanya Ouguiyası
1 SAR10.66120 MRU
5 SAR53.30600 MRU
10 SAR106.61200 MRU
20 SAR213.22400 MRU
50 SAR533.06000 MRU
100 SAR1066.12000 MRU
250 SAR2665.30000 MRU
500 SAR5330.60000 MRU
1000 SAR10661.20000 MRU
2000 SAR21322.40000 MRU
5000 SAR53306.00000 MRU
10000 SAR106612.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Arabistan Riyali
1 MRU0.09380 SAR
5 MRU0.46899 SAR
10 MRU0.93798 SAR
20 MRU1.87597 SAR
50 MRU4.68992 SAR
100 MRU9.37984 SAR
250 MRU23.44960 SAR
500 MRU46.89920 SAR
1000 MRU93.79840 SAR
2000 MRU187.59680 SAR
5000 MRU468.99200 SAR
10000 MRU937.98400 SAR