Arabistan riyalinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile SAR → ISK çevirin

1.000 sar
36.863,20 isk

1.00000 SAR = 36.86320 ISK

19:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9996278.971.346950.9284555.95391.532920.793682
1 INR0.012048213.36110.01622840.01118630.6741470.0184690.00956248
1 PKR0.003584610.29752210.00482830.003328180.2005730.005494930.00284505
1 CAD0.74241861.6204207.11210.68930741.54121.138070.589244

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / İzlanda Kronu
1 SAR36.86320 ISK
5 SAR184.31600 ISK
10 SAR368.63200 ISK
20 SAR737.26400 ISK
50 SAR1843.16000 ISK
100 SAR3686.32000 ISK
250 SAR9215.80000 ISK
500 SAR18431.60000 ISK
1000 SAR36863.20000 ISK
2000 SAR73726.40000 ISK
5000 SAR184316.00000 ISK
10000 SAR368632.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Arabistan Riyali
1 ISK0.02713 SAR
5 ISK0.13564 SAR
10 ISK0.27127 SAR
20 ISK0.54255 SAR
50 ISK1.35637 SAR
100 ISK2.71273 SAR
250 ISK6.78183 SAR
500 ISK13.56365 SAR
1000 ISK27.12730 SAR
2000 ISK54.25460 SAR
5000 ISK135.63650 SAR
10000 ISK271.27300 SAR