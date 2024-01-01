5 Arabistan riyalinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → INR çevirin

5 sar
111,54 inr

1,000SR SAR = 22,31₹ INR

08:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → INR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,324022,3240
Düşük22,243622,1405
Ortalama22,289722,2566
Değişim0.25%0.35%
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1 SAR → INR istatistikleri

SAR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,3240, en düşük 22,2436 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,2897 oldu. SAR → INR kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

SAR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,3240, en düşük 22,1405 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22,2566 oldu. SAR → INR kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,744278,91,3880,92558,0561,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,345200,97310,66741,8351,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Hindistan Rupisi
1 SAR22,30830 INR
5 SAR111,54150 INR
10 SAR223,08300 INR
20 SAR446,16600 INR
50 SAR1.115,41500 INR
100 SAR2.230,83000 INR
250 SAR5.577,07500 INR
500 SAR11.154,15000 INR
1000 SAR22.308,30000 INR
2000 SAR44.616,60000 INR
5000 SAR111.541,50000 INR
10000 SAR223.083,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Arabistan Riyali
1 INR0,04483 SAR
5 INR0,22413 SAR
10 INR0,44826 SAR
20 INR0,89653 SAR
50 INR2,24132 SAR
100 INR4,48263 SAR
250 INR11,20657 SAR
300 INR13,44789 SAR
500 INR22,41315 SAR
600 INR26,89578 SAR
1000 INR44,82630 SAR
2000 INR89,65260 SAR
5000 INR224,13150 SAR
10000 INR448,26300 SAR
25000 INR1.120,65750 SAR
50000 INR2.241,31500 SAR
100000 INR4.482,63000 SAR
1000000 INR44.826,30000 SAR
1000000000 INR44.826.300,00000 SAR