5.000 Arabistan riyalinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → AUD çevirin

5.000 sar
2.047,18 aud

1,000SR SAR = 0,4094A$ AUD

07:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,40940,4094
Düşük0,39300,3930
Ortalama0,39960,4009
Değişim3.09%1.50%
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1 SAR → AUD istatistikleri

SAR → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4094, en düşük 0,3930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3996 oldu. SAR → AUD kurundaki değişiklik 3.09 değerindeydi.

SAR → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4094, en düşük 0,3930 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4009 oldu. SAR → AUD kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,74278,91,3870,92658,1161,5370,787
1 INR0,01213,3310,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,394201,14710,66841,9141,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Avustralya Doları
1 SAR0,40944 AUD
5 SAR2,04718 AUD
10 SAR4,09435 AUD
20 SAR8,18870 AUD
50 SAR20,47175 AUD
100 SAR40,94350 AUD
250 SAR102,35875 AUD
500 SAR204,71750 AUD
1000 SAR409,43500 AUD
2000 SAR818,87000 AUD
5000 SAR2.047,17500 AUD
10000 SAR4.094,35000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Arabistan Riyali
1 AUD2,44239 SAR
5 AUD12,21195 SAR
10 AUD24,42390 SAR
20 AUD48,84780 SAR
50 AUD122,11950 SAR
100 AUD244,23900 SAR
250 AUD610,59750 SAR
500 AUD1.221,19500 SAR
1000 AUD2.442,39000 SAR
2000 AUD4.884,78000 SAR
5000 AUD12.211,95000 SAR
10000 AUD24.423,90000 SAR