10 bin Ruanda frangından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile RWF → UAH çevirin

10.000 rwf
310,58 uah

1,000R₣ RWF = 0,03106₴ UAH

06:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03140,0314
Düşük0,03070,0302
Ortalama0,03100,0308
Değişim0.43%2.59%
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1 RWF → UAH istatistikleri

RWF → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0314, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0310 oldu. RWF → UAH kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

RWF → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0314, en düşük 0,0302 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0308 oldu. RWF → UAH kurundaki değişiklik 2.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3331,53318,23883,737
1 EUR1,0811,4960,8481,4391,65519,68890,394
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10613,15760,408
1 GBP1,2731,1791,76411,6971,95123,21106,568

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Ukrayna Grivnası
1 RWF0,03106 UAH
5 RWF0,15529 UAH
10 RWF0,31058 UAH
20 RWF0,62115 UAH
50 RWF1,55288 UAH
100 RWF3,10576 UAH
250 RWF7,76440 UAH
500 RWF15,52880 UAH
1000 RWF31,05760 UAH
2000 RWF62,11520 UAH
5000 RWF155,28800 UAH
10000 RWF310,57600 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Ruanda Frangı
1 UAH32,19830 RWF
5 UAH160,99150 RWF
10 UAH321,98300 RWF
20 UAH643,96600 RWF
50 UAH1.609,91500 RWF
100 UAH3.219,83000 RWF
250 UAH8.049,57500 RWF
500 UAH16.099,15000 RWF
1000 UAH32.198,30000 RWF
2000 UAH64.396,60000 RWF
5000 UAH160.991,50000 RWF
10000 UAH321.983,00000 RWF