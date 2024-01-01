10 Ruanda frangından Ukrayna grivnasına
Reel döviz kuru ile RWF → UAH çevirin
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|1 RWF → UAH
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0314
|0,0314
|Düşük
|0,0307
|0,0302
|Ortalama
|0,0310
|0,0308
|Değişim
|0.43%
|2.59%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RWF → UAH istatistikleri
RWF → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0314, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0310 oldu. RWF → UAH kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.
RWF → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0314, en düşük 0,0302 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0308 oldu. RWF → UAH kurundaki değişiklik 2.59 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ruanda frangından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Ruanda Frangı
|1 UAH
|32,19830 RWF
|5 UAH
|160,99150 RWF
|10 UAH
|321,98300 RWF
|20 UAH
|643,96600 RWF
|50 UAH
|1.609,91500 RWF
|100 UAH
|3.219,83000 RWF
|250 UAH
|8.049,57500 RWF
|500 UAH
|16.099,15000 RWF
|1000 UAH
|32.198,30000 RWF
|2000 UAH
|64.396,60000 RWF
|5000 UAH
|160.991,50000 RWF
|10000 UAH
|321.983,00000 RWF