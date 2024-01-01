50 Ruanda frangından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile RWF → TRY çevirin

50 rwf
1,26 try

1,000R₣ RWF = 0,02519TL TRY

06:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02520,0252
Düşük0,02480,0247
Ortalama0,02510,0250
Değişim1.45%0.85%
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1 RWF → TRY istatistikleri

RWF → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0252, en düşük 0,0248 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0251 oldu. RWF → TRY kurundaki değişiklik 1.45 değerindeydi.

RWF → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0252, en düşük 0,0247 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0250 oldu. RWF → TRY kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3331,53218,23283,737
1 EUR1,0811,4960,8481,441,65519,6990,432
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,15860,432
1 GBP1,2731,1791,76411,6971,95123,211106,601

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Türk Lirası
1 RWF0,02519 TRY
5 RWF0,12595 TRY
10 RWF0,25189 TRY
20 RWF0,50379 TRY
50 RWF1,25947 TRY
100 RWF2,51893 TRY
250 RWF6,29733 TRY
500 RWF12,59465 TRY
1000 RWF25,18930 TRY
2000 RWF50,37860 TRY
5000 RWF125,94650 TRY
10000 RWF251,89300 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Ruanda Frangı
1 TRY39,69940 RWF
5 TRY198,49700 RWF
10 TRY396,99400 RWF
20 TRY793,98800 RWF
50 TRY1.984,97000 RWF
100 TRY3.969,94000 RWF
250 TRY9.924,85000 RWF
500 TRY19.849,70000 RWF
1000 TRY39.699,40000 RWF
2000 TRY79.398,80000 RWF
5000 TRY198.497,00000 RWF
10000 TRY396.994,00000 RWF