Ruanda frangından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile RWF → NGN çevirin

1.000 rwf
1.192,60 ngn

1.00000 RWF = 1.19260 NGN

19:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.076989.38691.451181.651560.9473718.365
1 GBP1.1697511.25975104.5641.697581.931981.1081821.4833
1 USD0.92860.793808183.00391.347551.533620.8797517.0536
1 INR0.01118730.009563510.012047610.01623480.01847650.01059890.205455

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Nijerya Nairası
1 RWF1.19260 NGN
5 RWF5.96300 NGN
10 RWF11.92600 NGN
20 RWF23.85200 NGN
50 RWF59.63000 NGN
100 RWF119.26000 NGN
250 RWF298.15000 NGN
500 RWF596.30000 NGN
1000 RWF1192.60000 NGN
2000 RWF2385.20000 NGN
5000 RWF5963.00000 NGN
10000 RWF11926.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Ruanda Frangı
1 NGN0.83850 RWF
5 NGN4.19252 RWF
10 NGN8.38505 RWF
20 NGN16.77010 RWF
50 NGN41.92525 RWF
100 NGN83.85050 RWF
250 NGN209.62625 RWF
500 NGN419.25250 RWF
1000 NGN838.50500 RWF
2000 NGN1677.01000 RWF
5000 NGN4192.52500 RWF
10000 NGN8385.05000 RWF