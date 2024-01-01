Ruanda frangından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile RWF → BGN çevirin

1.000 rwf
1,43 bgn

1.00000 RWF = 0.00143 BGN

19:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10.92841.347050.7936821.34571.5331518.953583.0058
1 EUR1.077111.450910.8548951.449451.6513620.414889.4055
1 CAD0.7423630.68922410.58920.9989981.1381614.070461.6204
1 GBP1.259951.169731.6972211.695511.931723.8805104.583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Bulgar Levası
1 RWF0.00143 BGN
5 RWF0.00714 BGN
10 RWF0.01428 BGN
20 RWF0.02857 BGN
50 RWF0.07142 BGN
100 RWF0.14283 BGN
250 RWF0.35708 BGN
500 RWF0.71416 BGN
1000 RWF1.42832 BGN
2000 RWF2.85664 BGN
5000 RWF7.14160 BGN
10000 RWF14.28320 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Ruanda Frangı
1 BGN700.12100 RWF
5 BGN3500.60500 RWF
10 BGN7001.21000 RWF
20 BGN14002.42000 RWF
50 BGN35006.05000 RWF
100 BGN70012.10000 RWF
250 BGN175030.25000 RWF
500 BGN350060.50000 RWF
1000 BGN700121.00000 RWF
2000 BGN1400242.00000 RWF
5000 BGN3500605.00000 RWF
10000 BGN7001210.00000 RWF