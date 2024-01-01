2.000 Ruanda frangından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile RWF → BGN çevirin

2.000 rwf
2,75 bgn

1,000R₣ RWF = 0,001376лв BGN

05:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00140,0014
Ortalama0,00140,0014
Değişim-0.49%-2.00%
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1 RWF → BGN istatistikleri

RWF → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. RWF → BGN kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

RWF → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. RWF → BGN kurundaki değişiklik -2.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,2683,733
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65819,71590,406
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,17460,411
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,24106,571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Bulgar Levası
1 RWF0,00138 BGN
5 RWF0,00688 BGN
10 RWF0,01376 BGN
20 RWF0,02751 BGN
50 RWF0,06878 BGN
100 RWF0,13755 BGN
250 RWF0,34388 BGN
500 RWF0,68777 BGN
1000 RWF1,37553 BGN
2000 RWF2,75106 BGN
5000 RWF6,87765 BGN
10000 RWF13,75530 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Ruanda Frangı
1 BGN726,99200 RWF
5 BGN3.634,96000 RWF
10 BGN7.269,92000 RWF
20 BGN14.539,84000 RWF
50 BGN36.349,60000 RWF
100 BGN72.699,20000 RWF
250 BGN181.748,00000 RWF
500 BGN363.496,00000 RWF
1000 BGN726.992,00000 RWF
2000 BGN1.453.984,00000 RWF
5000 BGN3.634.960,00000 RWF
10000 BGN7.269.920,00000 RWF