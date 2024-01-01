2.000 Bulgar levasından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile BGN → RWF çevirin

2.000 bgn
1.458.644 rwf

1,000лв BGN = 729,3R₣ RWF

00:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek733,8010733,8010
Düşük721,1230710,9120
Ortalama729,1503721,8699
Değişim1.14%2.37%
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1 BGN → RWF istatistikleri

BGN → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 733,8010, en düşük 721,1230 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 729,1503 oldu. BGN → RWF kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

BGN → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 733,8010, en düşük 710,9120 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 721,8699 oldu. BGN → RWF kurundaki değişiklik 2.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,218
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4460,84219,723
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,844
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9670,56313,194

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Ruanda Frangı
1 BGN729,32200 RWF
5 BGN3.646,61000 RWF
10 BGN7.293,22000 RWF
20 BGN14.586,44000 RWF
50 BGN36.466,10000 RWF
100 BGN72.932,20000 RWF
250 BGN182.330,50000 RWF
500 BGN364.661,00000 RWF
1000 BGN729.322,00000 RWF
2000 BGN1.458.644,00000 RWF
5000 BGN3.646.610,00000 RWF
10000 BGN7.293.220,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Bulgar Levası
1 RWF0,00137 BGN
5 RWF0,00686 BGN
10 RWF0,01371 BGN
20 RWF0,02742 BGN
50 RWF0,06856 BGN
100 RWF0,13711 BGN
250 RWF0,34279 BGN
500 RWF0,68557 BGN
1000 RWF1,37114 BGN
2000 RWF2,74228 BGN
5000 RWF6,85570 BGN
10000 RWF13,71140 BGN