20 Rus rublesinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile RUB → ZAR çevirin

20 rub
4,27 zar

1,000руб RUB = 0,2134R ZAR

05:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21590,2159
Düşük0,20380,1988
Ortalama0,20830,2066
Değişim2.51%5.49%
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1 RUB → ZAR istatistikleri

RUB → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2159, en düşük 0,2038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2083 oldu. RUB → ZAR kurundaki değişiklik 2.51 değerindeydi.

RUB → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2159, en düşük 0,1988 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2066 oldu. RUB → ZAR kurundaki değişiklik 5.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2150,7861,5351,33583,72
1 EUR1,0811,4977,7930,8481,6571,44290,422
1 CAD0,7220,66815,2070,5671,1070,96360,42
1 CNY0,1390,1280,19210,1090,2130,18511,603

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Güney Afrika Randı
1 RUB0,21342 ZAR
5 RUB1,06711 ZAR
10 RUB2,13422 ZAR
20 RUB4,26844 ZAR
50 RUB10,67110 ZAR
100 RUB21,34220 ZAR
250 RUB53,35550 ZAR
500 RUB106,71100 ZAR
1000 RUB213,42200 ZAR
2000 RUB426,84400 ZAR
5000 RUB1.067,11000 ZAR
10000 RUB2.134,22000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Rus Rublesi
1 ZAR4,68556 RUB
5 ZAR23,42780 RUB
10 ZAR46,85560 RUB
20 ZAR93,71120 RUB
50 ZAR234,27800 RUB
100 ZAR468,55600 RUB
250 ZAR1.171,39000 RUB
500 ZAR2.342,78000 RUB
1000 ZAR4.685,56000 RUB
2000 ZAR9.371,12000 RUB
5000 ZAR23.427,80000 RUB
10000 ZAR46.855,60000 RUB