100 Güney Afrika randından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile ZAR → RUB çevirin

100 zar
466,71 rub

1,000R ZAR = 4,667руб RUB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → RUB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,90685,0298
Düşük4,63154,6315
Ortalama4,79694,8388
Değişim-4.21%-5.38%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → RUB istatistikleri

ZAR → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9068, en düşük 4,6315 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7969 oldu. ZAR → RUB kurundaki değişiklik -4.21 değerindeydi.

ZAR → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0298, en düşük 4,6315 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8388 oldu. ZAR → RUB kurundaki değişiklik -5.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Rus Rublesi
1 ZAR4,66707 RUB
5 ZAR23,33535 RUB
10 ZAR46,67070 RUB
20 ZAR93,34140 RUB
50 ZAR233,35350 RUB
100 ZAR466,70700 RUB
250 ZAR1.166,76750 RUB
500 ZAR2.333,53500 RUB
1000 ZAR4.667,07000 RUB
2000 ZAR9.334,14000 RUB
5000 ZAR23.335,35000 RUB
10000 ZAR46.670,70000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Güney Afrika Randı
1 RUB0,21427 ZAR
5 RUB1,07134 ZAR
10 RUB2,14267 ZAR
20 RUB4,28534 ZAR
50 RUB10,71335 ZAR
100 RUB21,42670 ZAR
250 RUB53,56675 ZAR
500 RUB107,13350 ZAR
1000 RUB214,26700 ZAR
2000 RUB428,53400 ZAR
5000 RUB1.071,33500 ZAR
10000 RUB2.142,67000 ZAR