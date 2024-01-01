5 Rus rublesinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → TWD çevirin

5 rub
1,91 twd

1,000руб RUB = 0,3829NT$ TWD

04:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → TWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38630,3873
Düşük0,36490,3498
Ortalama0,37370,3658
Değişim3.77%8.24%
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1 RUB → TWD istatistikleri

RUB → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3863, en düşük 0,3649 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3737 oldu. RUB → TWD kurundaki değişiklik 3.77 değerindeydi.

RUB → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3873, en düşük 0,3498 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3658 oldu. RUB → TWD kurundaki değişiklik 8.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2210,7861,5351,33683,733
1 EUR1,0811,4967,7950,8481,6581,44290,394
1 CAD0,7220,66815,210,5671,1080,96460,42
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,596

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Yeni Tayvan Doları
1 RUB0,38290 TWD
5 RUB1,91448 TWD
10 RUB3,82896 TWD
20 RUB7,65792 TWD
50 RUB19,14480 TWD
100 RUB38,28960 TWD
250 RUB95,72400 TWD
500 RUB191,44800 TWD
1000 RUB382,89600 TWD
2000 RUB765,79200 TWD
5000 RUB1.914,48000 TWD
10000 RUB3.828,96000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Rus Rublesi
1 TWD2,61168 RUB
5 TWD13,05840 RUB
10 TWD26,11680 RUB
20 TWD52,23360 RUB
50 TWD130,58400 RUB
100 TWD261,16800 RUB
250 TWD652,92000 RUB
500 TWD1.305,84000 RUB
1000 TWD2.611,68000 RUB
2000 TWD5.223,36000 RUB
5000 TWD13.058,40000 RUB
10000 TWD26.116,80000 RUB