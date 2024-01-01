5 Rus rublesinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile RUB → TJS çevirin

5 rub
0,62 tjs

1,000руб RUB = 0,1241SM TJS

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → TJS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12530,1299
Düşük0,12060,1179
Ortalama0,12260,1216
Değişim2.82%3.69%
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1 RUB → TJS istatistikleri

RUB → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1253, en düşük 0,1206 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1226 oldu. RUB → TJS kurundaki değişiklik 2.82 değerindeydi.

RUB → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1299, en düşük 0,1179 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1216 oldu. RUB → TJS kurundaki değişiklik 3.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2240,7861,5351,33683,733
1 EUR1,0811,4967,7990,8481,6571,44290,394
1 CAD0,7220,66815,2130,5671,1080,96460,424
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Tacikistan Somonu
1 RUB0,12406 TJS
5 RUB0,62032 TJS
10 RUB1,24063 TJS
20 RUB2,48126 TJS
50 RUB6,20315 TJS
100 RUB12,40630 TJS
250 RUB31,01575 TJS
500 RUB62,03150 TJS
1000 RUB124,06300 TJS
2000 RUB248,12600 TJS
5000 RUB620,31500 TJS
10000 RUB1.240,63000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Rus Rublesi
1 TJS8,06043 RUB
5 TJS40,30215 RUB
10 TJS80,60430 RUB
20 TJS161,20860 RUB
50 TJS403,02150 RUB
100 TJS806,04300 RUB
250 TJS2.015,10750 RUB
500 TJS4.030,21500 RUB
1000 TJS8.060,43000 RUB
2000 TJS16.120,86000 RUB
5000 TJS40.302,15000 RUB
10000 TJS80.604,30000 RUB