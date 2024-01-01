10 Rus rublesinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile RUB → PLN çevirin

10 rub
0,47 pln

1,000руб RUB = 0,04657zł PLN

04:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → PLN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04660,0482
Düşük0,04420,0429
Ortalama0,04510,0447
Değişim3.43%6.03%
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1 RUB → PLN istatistikleri

RUB → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0466, en düşük 0,0442 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0451 oldu. RUB → PLN kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

RUB → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0482, en düşük 0,0429 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0447 oldu. RUB → PLN kurundaki değişiklik 6.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2290,7861,5351,33683,742
1 EUR1,0811,4967,8050,8481,6581,44290,412
1 CAD0,7210,66815,2150,5671,1080,96460,418
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,584

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Polonya Zlotisi
1 RUB0,04657 PLN
5 RUB0,23284 PLN
10 RUB0,46568 PLN
20 RUB0,93136 PLN
50 RUB2,32841 PLN
100 RUB4,65682 PLN
250 RUB11,64205 PLN
500 RUB23,28410 PLN
1000 RUB46,56820 PLN
2000 RUB93,13640 PLN
5000 RUB232,84100 PLN
10000 RUB465,68200 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Rus Rublesi
1 PLN21,47390 RUB
5 PLN107,36950 RUB
10 PLN214,73900 RUB
20 PLN429,47800 RUB
50 PLN1.073,69500 RUB
100 PLN2.147,39000 RUB
250 PLN5.368,47500 RUB
500 PLN10.736,95000 RUB
1000 PLN21.473,90000 RUB
2000 PLN42.947,80000 RUB
5000 PLN107.369,50000 RUB
10000 PLN214.739,00000 RUB