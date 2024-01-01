bin Rus rublesinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile RUB → PKR çevirin

1.000 rub
3.258,66 pkr

1,000руб RUB = 3,259₨ PKR

04:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,27323,3395
Düşük3,13483,0015
Ortalama3,18643,1401
Değişim3.29%6.96%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → PKR istatistikleri

RUB → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2732, en düşük 3,1348 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,1864 oldu. RUB → PKR kurundaki değişiklik 3.29 değerindeydi.

RUB → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3395, en düşük 3,0015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1401 oldu. RUB → PKR kurundaki değişiklik 6.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,230,7861,5361,33683,739
1 EUR1,0811,4967,8060,8481,6581,44290,409
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,415
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Pakistan Rupisi
1 RUB3,25866 PKR
5 RUB16,29330 PKR
10 RUB32,58660 PKR
20 RUB65,17320 PKR
50 RUB162,93300 PKR
100 RUB325,86600 PKR
250 RUB814,66500 PKR
500 RUB1.629,33000 PKR
1000 RUB3.258,66000 PKR
2000 RUB6.517,32000 PKR
5000 RUB16.293,30000 PKR
10000 RUB32.586,60000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Rus Rublesi
1 PKR0,30688 RUB
5 PKR1,53438 RUB
10 PKR3,06875 RUB
20 PKR6,13750 RUB
50 PKR15,34375 RUB
100 PKR30,68750 RUB
250 PKR76,71875 RUB
500 PKR153,43750 RUB
1000 PKR306,87500 RUB
2000 PKR613,75000 RUB
5000 PKR1.534,37500 RUB
10000 PKR3.068,75000 RUB