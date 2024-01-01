5 Rus rublesinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → KYD çevirin

5 rub
0,05 kyd

1,000руб RUB = 0,009581$ KYD

02:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → KYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00960,0098
Düşük0,00920,0088
Ortalama0,00940,0092
Değişim3.40%6.88%
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1 RUB → KYD istatistikleri

RUB → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0096, en düşük 0,0092 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0094 oldu. RUB → KYD kurundaki değişiklik 3.40 değerindeydi.

RUB → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0098, en düşük 0,0088 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0092 oldu. RUB → KYD kurundaki değişiklik 6.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2310,7861,5361,33683,736
1 EUR1,0811,4967,8060,8481,6581,44290,393
1 CAD0,7210,66815,2170,5671,1080,96460,414
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Cayman Adaları Doları
1 RUB0,00958 KYD
5 RUB0,04790 KYD
10 RUB0,09581 KYD
20 RUB0,19162 KYD
50 RUB0,47904 KYD
100 RUB0,95809 KYD
250 RUB2,39522 KYD
500 RUB4,79043 KYD
1000 RUB9,58086 KYD
2000 RUB19,16172 KYD
5000 RUB47,90430 KYD
10000 RUB95,80860 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Rus Rublesi
1 KYD104,37500 RUB
5 KYD521,87500 RUB
10 KYD1.043,75000 RUB
20 KYD2.087,50000 RUB
50 KYD5.218,75000 RUB
100 KYD10.437,50000 RUB
250 KYD26.093,75000 RUB
500 KYD52.187,50000 RUB
1000 KYD104.375,00000 RUB
2000 KYD208.750,00000 RUB
5000 KYD521.875,00000 RUB
10000 KYD1.043.750,00000 RUB