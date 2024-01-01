500 Rus rublesinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile RUB → KGS çevirin

500 rub
492,64 kgs

1,000руб RUB = 0,9853Лв KGS

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → KGS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,99841,0443
Düşük0,96450,9567
Ortalama0,97520,9787
Değişim1.29%1.61%
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1 RUB → KGS istatistikleri

RUB → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9984, en düşük 0,9645 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9752 oldu. RUB → KGS kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

RUB → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0443, en düşük 0,9567 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9787 oldu. RUB → KGS kurundaki değişiklik 1.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2310,7861,5371,33683,733
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,377
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1090,96460,398
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Kırgızistan Somu
1 RUB0,98528 KGS
5 RUB4,92638 KGS
10 RUB9,85275 KGS
20 RUB19,70550 KGS
50 RUB49,26375 KGS
100 RUB98,52750 KGS
250 RUB246,31875 KGS
500 RUB492,63750 KGS
1000 RUB985,27500 KGS
2000 RUB1.970,55000 KGS
5000 RUB4.926,37500 KGS
10000 RUB9.852,75000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Rus Rublesi
1 KGS1,01495 RUB
5 KGS5,07475 RUB
10 KGS10,14950 RUB
20 KGS20,29900 RUB
50 KGS50,74750 RUB
100 KGS101,49500 RUB
250 KGS253,73750 RUB
500 KGS507,47500 RUB
1000 KGS1.014,95000 RUB
2000 KGS2.029,90000 RUB
5000 KGS5.074,75000 RUB
10000 KGS10.149,50000 RUB