2.000 Rus rublesinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile RUB → GNF çevirin

2.000 rub
201.310 gnf

1,000руб RUB = 100,7GFr GNF

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → GNF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek101,3500102,9690
Düşük96,704592,6473
Ortalama98,412396,9016
Değişim3.55%7.16%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → GNF istatistikleri

RUB → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 101,3500, en düşük 96,7045 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 98,4123 oldu. RUB → GNF kurundaki değişiklik 3.55 değerindeydi.

RUB → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 102,9690, en düşük 92,6473 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 96,9016 oldu. RUB → GNF kurundaki değişiklik 7.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2340,7861,5361,33683,724
1 EUR1,07911,4967,8060,8481,6581,44290,347
1 CAD0,7210,66915,2190,5671,1080,96460,401
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Gine Frangı
1 RUB100,65500 GNF
5 RUB503,27500 GNF
10 RUB1.006,55000 GNF
20 RUB2.013,10000 GNF
50 RUB5.032,75000 GNF
100 RUB10.065,50000 GNF
250 RUB25.163,75000 GNF
500 RUB50.327,50000 GNF
1000 RUB100.655,00000 GNF
2000 RUB201.310,00000 GNF
5000 RUB503.275,00000 GNF
10000 RUB1.006.550,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Rus Rublesi
1 GNF0,00993 RUB
5 GNF0,04967 RUB
10 GNF0,09935 RUB
20 GNF0,19870 RUB
50 GNF0,49675 RUB
100 GNF0,99350 RUB
250 GNF2,48374 RUB
500 GNF4,96749 RUB
1000 GNF9,93497 RUB
2000 GNF19,86994 RUB
5000 GNF49,67485 RUB
10000 GNF99,34970 RUB