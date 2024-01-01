bin Rus rublesinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile RUB → BRL çevirin

1.000 rub
67,21 brl

1,000руб RUB = 0,06721R$ BRL

00:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06720,0672
Düşük0,06100,0555
Ortalama0,06340,0605
Değişim7.03%21.21%
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1 RUB → BRL istatistikleri

RUB → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0672, en düşük 0,0610 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0634 oldu. RUB → BRL kurundaki değişiklik 7.03 değerindeydi.

RUB → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0672, en düşük 0,0555 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0605 oldu. RUB → BRL kurundaki değişiklik 21.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2350,7861,5391,33783,734
1 EUR1,07911,4977,8040,8481,661,44290,32
1 CAD0,7210,66815,2130,5671,1090,96360,338
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Brezilya Reali
1 RUB0,06721 BRL
5 RUB0,33605 BRL
10 RUB0,67211 BRL
20 RUB1,34422 BRL
50 RUB3,36055 BRL
100 RUB6,72109 BRL
250 RUB16,80273 BRL
500 RUB33,60545 BRL
1000 RUB67,21090 BRL
2000 RUB134,42180 BRL
5000 RUB336,05450 BRL
10000 RUB672,10900 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Rus Rublesi
1 BRL14,87850 RUB
5 BRL74,39250 RUB
10 BRL148,78500 RUB
20 BRL297,57000 RUB
50 BRL743,92500 RUB
100 BRL1.487,85000 RUB
250 BRL3.719,62500 RUB
500 BRL7.439,25000 RUB
1000 BRL14.878,50000 RUB
2000 BRL29.757,00000 RUB
5000 BRL74.392,50000 RUB
10000 BRL148.785,00000 RUB