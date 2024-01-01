bin Rus rublesinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile RUB → BHD çevirin

1.000 rub
4,405 bhd

1,000руб RUB = 0,004405.د.ب BHD

02:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00440,0045
Düşük0,00420,0041
Ortalama0,00430,0042
Değişim3.40%6.85%
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1 RUB → BHD istatistikleri

RUB → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0044, en düşük 0,0042 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0043 oldu. RUB → BHD kurundaki değişiklik 3.40 değerindeydi.

RUB → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0041 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0042 oldu. RUB → BHD kurundaki değişiklik 6.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2390,7861,5381,33783,736
1 EUR1,07911,4977,8090,8481,6591,44290,334
1 CAD0,7210,66815,2180,5671,1080,96460,361
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Bahreyn Dinarı
1 RUB0,00440 BHD
5 RUB0,02202 BHD
10 RUB0,04405 BHD
20 RUB0,08810 BHD
50 RUB0,22024 BHD
100 RUB0,44049 BHD
250 RUB1,10122 BHD
500 RUB2,20243 BHD
1000 RUB4,40486 BHD
2000 RUB8,80972 BHD
5000 RUB22,02430 BHD
10000 RUB44,04860 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Rus Rublesi
1 BHD227,02200 RUB
5 BHD1.135,11000 RUB
10 BHD2.270,22000 RUB
20 BHD4.540,44000 RUB
50 BHD11.351,10000 RUB
100 BHD22.702,20000 RUB
250 BHD56.755,50000 RUB
500 BHD113.511,00000 RUB
1000 BHD227.022,00000 RUB
2000 BHD454.044,00000 RUB
5000 BHD1.135.110,00000 RUB
10000 BHD2.270.220,00000 RUB