50 Sırp dinarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile RSD → UAH çevirin

50 rsd
18,86 uah

1,000РСД RSD = 0,3772₴ UAH

01:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38390,3839
Düşük0,37210,3593
Ortalama0,37820,3714
Değişim0.93%4.69%
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1 RSD → UAH istatistikleri

RSD → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3839, en düşük 0,3721 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3782 oldu. RSD → UAH kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

RSD → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3839, en düşük 0,3593 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3714 oldu. RSD → UAH kurundaki değişiklik 4.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92618,8820,78618,281,3871,33783,743
1 EUR1,079120,380,84819,7311,4971,44390,388
1 MXN0,0530,04910,0420,9680,0730,0714,435
1 GBP1,2731,17924,028123,2621,7641,701106,568

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → GBP

RSD → ZAR

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RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 RSD0,37722 UAH
5 RSD1,88608 UAH
10 RSD3,77216 UAH
20 RSD7,54432 UAH
50 RSD18,86080 UAH
100 RSD37,72160 UAH
250 RSD94,30400 UAH
500 RSD188,60800 UAH
1000 RSD377,21600 UAH
2000 RSD754,43200 UAH
5000 RSD1.886,08000 UAH
10000 RSD3.772,16000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Sırp Dinarı
1 UAH2,65100 RSD
5 UAH13,25500 RSD
10 UAH26,51000 RSD
20 UAH53,02000 RSD
50 UAH132,55000 RSD
100 UAH265,10000 RSD
250 UAH662,75000 RSD
500 UAH1.325,50000 RSD
1000 UAH2.651,00000 RSD
2000 UAH5.302,00000 RSD
5000 UAH13.255,00000 RSD
10000 UAH26.510,00000 RSD