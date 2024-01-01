1 Sırp dinarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile RSD → UAH çevirin

1 rsd
0,38 uah

1,000РСД RSD = 0,3772₴ UAH

01:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38390,3839
Düşük0,37210,3593
Ortalama0,37820,3714
Değişim0.93%4.69%
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1 RSD → UAH istatistikleri

RSD → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3839, en düşük 0,3721 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3782 oldu. RSD → UAH kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

RSD → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3839, en düşük 0,3593 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3714 oldu. RSD → UAH kurundaki değişiklik 4.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,8770,78618,2811,3871,33783,753
1 EUR1,079120,3730,84819,731,4971,44390,39
1 MXN0,0530,04910,0420,9680,0730,0714,437
1 GBP1,2721,17924,02123,2621,7641,701106,571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → ZAR

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RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 RSD0,37718 UAH
5 RSD1,88589 UAH
10 RSD3,77178 UAH
20 RSD7,54356 UAH
50 RSD18,85890 UAH
100 RSD37,71780 UAH
250 RSD94,29450 UAH
500 RSD188,58900 UAH
1000 RSD377,17800 UAH
2000 RSD754,35600 UAH
5000 RSD1.885,89000 UAH
10000 RSD3.771,78000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Sırp Dinarı
1 UAH2,65127 RSD
5 UAH13,25635 RSD
10 UAH26,51270 RSD
20 UAH53,02540 RSD
50 UAH132,56350 RSD
100 UAH265,12700 RSD
250 UAH662,81750 RSD
500 UAH1.325,63500 RSD
1000 UAH2.651,27000 RSD
2000 UAH5.302,54000 RSD
5000 UAH13.256,35000 RSD
10000 UAH26.512,70000 RSD